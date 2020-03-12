Pekcan: "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri...

6 saat önce

Pekcan: "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak.

Pekcan:

Pekcan: "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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