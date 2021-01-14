Pekcan: "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019'daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık."

Pekcan: "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019'daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık."

Pekcan: "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019'daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık."

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019'daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık.' - Son Dakika Ekonomi

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