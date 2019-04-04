Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Gts'ye Göre Martta İhracatımız Yüzde 0,5 Artışla 16 Milyar 334 Milyon Dolar Oldu"

Pekcan: "Gts'ye Göre Martta İhracatımız Yüzde 0,5 Artışla 16 Milyar 334 Milyon Dolar Oldu"

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.(2)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:01 Kaynak: AA

İhracat, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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