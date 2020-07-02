Pekcan: "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan... - Son Dakika

Pekcan: "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan...

Pekcan: "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz.

Pekcan: "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pekcan: '(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan... - Son Dakika Ekonomi

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