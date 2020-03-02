Son Dakika › Güncel › Pekcan: '(Gürbulak'taki terör saldırısı) Hiçbir zaman bu saldırılara karşı geri adım atmadık,... - Son Dakika
Pekcan: "(Gürbulak'taki terör saldırısı) Hiçbir zaman bu saldırılara karşı geri adım atmadık,...
13 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklaması AĞRI - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:46 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklaması AĞRI - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Son Dakika Son Dakika: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi İdlib şehidinin 5 yaşındaki yeğeni: Asker pilot olacağım çünkü dayımın ölmesine izin veremem "Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın