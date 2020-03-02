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İdlib şehidinin 5 yaşındaki yeğeni: Asker pilot olacağım çünkü dayımın ölmesine izin veremem

"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın