Pekcan: "(Gürbulak'taki terör saldırısı) Hiçbir zaman bu saldırılara karşı geri adım atmadık,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pekcan: '(Gürbulak'taki terör saldırısı) Hiçbir zaman bu saldırılara karşı geri adım atmadık,... - Son Dakika

Pekcan: "(Gürbulak'taki terör saldırısı) Hiçbir zaman bu saldırılara karşı geri adım atmadık,...

13 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklaması AĞRI - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklaması AĞRI - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pekcan: (Gürbulak'taki terör saldırısı) Hiçbir zaman bu saldırılara karşı geri adım atmadık,...

Ruhsar Pekcan, Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Pekcan: "(Gürbulak'taki terör saldırısı) Hiçbir zaman bu saldırılara karşı geri adım atmadık,... - Son Dakika
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