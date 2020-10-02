Pekcan: "(İhracat) Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu...
Pekcan: "(İhracat) Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır"
Pekcan: "(İhracat) Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır"
İhracat, Ekonomi, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:51 - Kaynak: AA
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