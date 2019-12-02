Son Dakika Haberleri: Pekcan: "İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon...
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon...

7 saat önce

Pekcan: "İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü"

Pekcan:

Pekcan: "İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü"

İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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