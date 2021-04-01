Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (5)

Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."

Bakan Pekcan: "Ülke olarak, pandemi gibi küresel güçlüklere rağmen, yüksek büyüme ve katma değerli ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, durmadan ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Bunu 83 milyon el ele, birliktelik ve dayanışma içinde bir millet olarak başaracağız."