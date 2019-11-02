Pekcan: "İlk 10 aydaki kümülatif ihracatımız yüzde 2,1'lik artışla 148 milyar 842 milyon dolar...
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Pekcan: "İlk 10 aydaki kümülatif ihracatımız yüzde 2,1'lik artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Pekcan: "İlk 10 aydaki kümülatif ihracatımız yüzde 2,1'lik artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti."
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