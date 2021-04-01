Pekcan: "İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu"

Pekcan: "İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu"

Pekcan: "İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu"

dolar, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu' - Son Dakika Ekonomi

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