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Pekcan: "Irak'a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve...
6 saat önce
Pekcan: "Irak'a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor.
Pekcan: " Irak'a ihracat, Habur– İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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