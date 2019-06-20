Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:29 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Irak
Cumhurbaşkanı Berhem Salih
ve Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.
Türkiye-Irak İş Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bağdat
'ta bulunan Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü.
Bakan Pekcan'a Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız
'ın yanı sıra, Türkiye-Irak Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle eşlik etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde ticari ilişkilerin ve yatırımların artırılması konularının ele alındığı öğrenildi.
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