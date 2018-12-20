Pekcan: İran ile ticari ve ekonomik bağ yeni boyut kazanacak
9 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "İran ile ticari ve ekonomik bağların daha da güçleneceğine ve yeni boyutlar kazanacağına inanıyoruz.
Ticaret Bakanı
Pekcan, "İran
ile ticari ve ekonomik bağların daha da güçleneceğine ve yeni boyutlar kazanacağına inanıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:38
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