Son Dakika Haberleri: Pekcan: İran ile ticari ve ekonomik bağ yeni boyut kazanacak

Pekcan: İran ile ticari ve ekonomik bağ yeni boyut kazanacak

9 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "İran ile ticari ve ekonomik bağların daha da güçleneceğine ve yeni boyutlar kazanacağına inanıyoruz.

Pekcan: İran ile ticari ve ekonomik bağ yeni boyut kazanacak, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "İran ile ticari ve ekonomik bağların daha da güçleneceğine ve yeni boyutlar kazanacağına inanıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:38 

Ruhsar Pekcan, İran, Ekonomi
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