Pekcan: "İzmir için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte açıklamalarda bulundu.

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"İlk günden itibaren, ilk andan itibaren başta AFAD olmak üzere devletimiz İzmir halkımızın yanındaydı. Bütün ülkemiz, bütün sivil toplum kuruluşları, bütün milletimiz de İzmir'le beraberdi. Tam bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük"

"Sabahleyin Seferihisar esnafımızla beraberdik. Onlar da büyük bir badire atlattılar. Ama Allah'a çok şükür hepsi, 'Devletimizden Allah razı olsun. İlk günden itibaren hep yanımızdaydı. Çok hızlı yetiştiler' diye hepsinden memnuniyet sözleri duyduk"

"Esnaflarımızla ilgili de zarar tespitlerine başladık, Sayın Valiliğimizin koordinasyonunda. Zarar ziyan tespitini takiben esnaflarımıza, zarar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın a açıkladığı üzere hibe desteği vereceğiz"

"Bunun dışında TESKOMB üzerinden Halk Bankası'ndan kredi kullanan esnaflarımızın da kredi ödemelerini faizsiz olarak bir yıl süreyle erteledik"