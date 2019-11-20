Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Kadın girişimcileri özendirmek için çok çeşitli fonlar var"
Son Dakika Güncel Pekcan: 'Kadın girişimcileri özendirmek için çok çeşitli fonlar var' - Son Dakika

Pekcan: "Kadın girişimcileri özendirmek için çok çeşitli fonlar var"

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması (2) ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması (2) ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Pekcan: Kadın girişimcileri özendirmek için çok çeşitli fonlar var

Ruhsar Pekcan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:23 Kaynak: AA
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