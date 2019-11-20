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Pekcan: "Kadın kooperatifçileri desteklemeye devam ediyoruz"
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması (3) ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:15 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması (3) ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
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