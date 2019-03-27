Pekcan: "(Kağıtsız Gümrük Uygulaması) Sistem 30 Nisan İtibarıyla Tüm Gümrüklerde Uygulanacak"
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)
Bakan Pekcan: "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz."
Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:34 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz
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