Son Dakika Haberleri: Pekcan: "(Kağıtsız Gümrük Uygulaması) Sistem 30 Nisan İtibarıyla Tüm Gümrüklerde Uygulanacak"

Pekcan: "(Kağıtsız Gümrük Uygulaması) Sistem 30 Nisan İtibarıyla Tüm Gümrüklerde Uygulanacak"

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)

Bakan Pekcan: "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz."

Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:34 Kaynak: AA

İhracat, Ruhsar Pekcan, Güncel
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