Pekcan: "Kağıtsız Gümrük Uygulamasına Geçiş Kapsamında 154 Belgeyi Elektronik Ortama Taşıdık.
1 saat önce
Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık.
Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: AA
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