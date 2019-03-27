Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Kağıtsız Gümrük Uygulamasına Geçiş Kapsamında 154 Belgeyi Elektronik Ortama Taşıdık.

Pekcan: "Kağıtsız Gümrük Uygulamasına Geçiş Kapsamında 154 Belgeyi Elektronik Ortama Taşıdık.

1 saat önce

Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık.

Pekcan:
Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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