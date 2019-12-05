Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Kırmızı otobüs" kooperatifçilik için yola çıkacak
Son Dakika Güncel Pekcan: 'Kırmızı otobüs' kooperatifçilik için yola çıkacak - Son Dakika

Pekcan: "Kırmızı otobüs" kooperatifçilik için yola çıkacak

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatifçiliği anlatmak için daha önce Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni ile çeşitli illerde eğitimler verdiklerini belirterek, "Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın önünde kırmızı bir otobüsümüz var.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatifçiliği anlatmak için daha önce Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni ile çeşitli illerde eğitimler verdiklerini belirterek, "Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın önünde kırmızı bir otobüsümüz var. Tren ile ulaşamadığımız yerlere bundan sonra eğitimleri o otobüsle götüreceğiz." dedi.

Pekcan, bakanlık tarafından organize edilen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de 49 bin kooperatif, 6 milyon da kooperatif üyesi olduğunu dile getiren Pekcan, bakanlık çatısı altında ise 12 bin kooperatif, 1,5 milyon kooperatif üyesinin yer aldığını ifade etti.

Bakan Pekcan, fuara 171 kooperatifin katıldığını belirterek, hem kooperatiflerin kendi aralarındaki ticareti geliştirmeyi hem de e- ticaret ve perakende firmaları ile iş birliği yapmalarına imkan sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yurt dışından fuara katılan kooperatifler de bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, bu kooperatiflerle iş birliği anlaşmaları imzalanmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni projesinin de 2 yıldır kooperatifçiliği yaymak için yollarda olduğuna işaret ederek, bu tren ile bir çok ilde konferanslar düzenlendiğini, çocuklara kodlama eğitimleri verildiğini anlattı. Pekcan, "Fuarın önünde kırmızı bir otobüsümüz var. Tren ile ulaşamadığımız yerlere bundan sonra eğitimleri o otobüsle götüreceğiz." diye konuştu.

Kooperatiflerin kurulmasını çok kolaylaştırdıklarını anlatan Pekcan, fuara katılan illerin stantlarının başında o illerin kendi ticaret müdürlerinin de bulunduğunu ve kooperatifçilerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

Pekcan, kadınlara yönelik çalışmalardan da söz ederek, bu yıl 1600 kadına kooperatifçilik eğitimi verdiklerini kaydetti.

Pekcan: Kırmızı otobüs kooperatifçilik için yola çıkacak

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:39 Kaynak: AA
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