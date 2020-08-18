Pekcan: "KOSGEB projemizde bu yıl ilk defa kadın kooperatiflerine destek vermeye başlamış...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na iştirak etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na iştirak etti. (2)
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 12:47
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pekcan: 'KOSGEB projemizde bu yıl ilk defa kadın kooperatiflerine destek vermeye başlamış... - Son Dakika
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