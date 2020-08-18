Pekcan: "KOSGEB projemizde bu yıl ilk defa kadın kooperatiflerine destek vermeye başlamış... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na iştirak etti. (2)

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 12:47

Kaynak: AA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışmalar devam ediyor; esas amaç hem kadın hem aile kurumu olmalı