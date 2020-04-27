Pekcan: "Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı