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Pekcan: "Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır...
6 saat önce
Pekcan: "Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek.
Pekcan: "Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek."
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:36 Kaynak: AA
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