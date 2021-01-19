Pekcan: "Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır"
19.01.2021 12:17
Pekcan: "Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır"
Pekcan: "Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır"
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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