Pekcan: "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki...

6 saat önce

Pekcan: "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğini gösteriyor.

Pekcan:

Pekcan: "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğini gösteriyor."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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