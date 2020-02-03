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Pekcan: "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki...
6 saat önce
Pekcan: "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğini gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Pekcan: "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğini gösteriyor."
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