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Pekcan: "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi.
17 dakika önce
Pekcan: "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Pekcan: "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik."
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