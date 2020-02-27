Pekcan: "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: '(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi.

17 dakika önce

Pekcan: "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi.

Pekcan:

Pekcan: "(Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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