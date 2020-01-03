Pekcan: "Nöbetçi gümrük sistemini hayata geçirdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pekcan: 'Nöbetçi gümrük sistemini hayata geçirdik' - Son Dakika

Pekcan: "Nöbetçi gümrük sistemini hayata geçirdik"

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (6)

Pekcan: Nöbetçi gümrük sistemini hayata geçirdik

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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