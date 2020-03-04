Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske... - Son Dakika Ekonomi
Pekcan: "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske...
15 dakika önce
Pekcan: "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:26 Kaynak: AA
Pekcan: "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda."
Son Dakika Esed'i destekleyen Rusya, Bahar Kalkanı'ndan rahatsız: Uluslararası hukuku ihlal etti Ersun Yanal'dan tazminat sorularına sert tepki: Kimse uydurmayacak Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelmek isteyen heyeti geri çevirdi Babacan'a göre Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Tek kelimeyle cevapladı