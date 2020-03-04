Pekcan: "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske...

15 dakika önce

Pekcan: "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda.

Pekcan:

Pekcan: "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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