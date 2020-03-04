Pekcan: "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye 'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda."

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