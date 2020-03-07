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Pekcan: Önceliğimiz sağlık ama ticaretin akışını sağlamak zorundayız
15 dakika önce
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Önceliğimiz insan sağlığı. Ancak her önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız" dedi.
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Önceliğimiz insan sağlığı. Ancak her önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:03
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