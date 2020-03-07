Pekcan: Önceliğimiz sağlık ama ticaretin akışını sağlamak zorundayız - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: Önceliğimiz sağlık ama ticaretin akışını sağlamak zorundayız - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: Önceliğimiz sağlık ama ticaretin akışını sağlamak zorundayız

15 dakika önce

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Önceliğimiz insan sağlığı. Ancak her önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız" dedi.

Pekcan: Önceliğimiz sağlık ama ticaretin akışını sağlamak zorundayız, System.String[]

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Önceliğimiz insan sağlığı. Ancak her önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız" dedi.

Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:03 
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