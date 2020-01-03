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Pekcan: "Ortalama küresel büyüme yüzde 3.8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir"
7 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Salondan genel plan görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi
Salondan genel plan görüntü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (1)
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