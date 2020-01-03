Pekcan: "Ortalama küresel büyüme yüzde 3.8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pekcan: 'Ortalama küresel büyüme yüzde 3.8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir' - Son Dakika

Pekcan: "Ortalama küresel büyüme yüzde 3.8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir"

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Salondan genel plan görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi

Salondan genel plan görüntü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (1)

Pekcan: Ortalama küresel büyüme yüzde 3.8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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