Pekcan: "Özel Ticaret Sistemine Göre Ocakta İthalatımız 15 Milyar 709 Milyon Dolar, Genel Ticaret...
2 saat önce
Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ithalatımız 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar oldu.
Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ithalatımız 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar oldu."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:07 Kaynak: AA
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