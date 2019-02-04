Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Özel Ticaret Sistemine Göre Ocakta İthalatımız 15 Milyar 709 Milyon Dolar, Genel Ticaret...

Pekcan: "Özel Ticaret Sistemine Göre Ocakta İthalatımız 15 Milyar 709 Milyon Dolar, Genel Ticaret...

2 saat önce

Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ithalatımız 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar oldu.

Pekcan:
Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ithalatımız 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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