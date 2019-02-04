Pekcan: "Özel Ticaret Sistemine Göre Ocakta İhracatımız 13 Milyar 171 Milyon Dolar, Genel Ticaret...

Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracatımız 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 13 milyar 904 milyon dolar oldu.

Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracatımız 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 13 milyar 904 milyon dolar oldu."

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