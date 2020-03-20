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Pekcan: "Pazar yeri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışanlar hijyen konusunda...
6 saat önce
Pekcan: "Pazar yeri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.
Pekcan: "Pazar yeri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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