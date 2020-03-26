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Pekcan: "Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya...
7 saat önce
Pekcan: "Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı"
Pekcan: "Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı"
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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