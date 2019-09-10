Son Dakika Haberleri: Pekcan: "(Ross ile) Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı...
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Pekcan: "(Ross ile) Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı...

1 saat önce

Pekcan: "(Ross ile) Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirledik.

Pekcan:

Pekcan: "(Ross ile) Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirledik."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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