Pekcan-Ross ortak basın açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini, ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlediklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, Ross ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pekcan, Türkiye'yi ziyaret eden Ross'u ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, mevkidaşı ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gündemin ana konusunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımlar ve yol haritasını belirlemek olduğunu vurgulayan Pekcan, nisan ayından bu yana söz konusu hedefe ulaşmak için Bakanlık öncülüğünde sektör paydaşlarıyla yaptıkları çalışmaları Ross ile paylaştıklarını dile getirdi.

Pekcan, Ross'un şahsında ABD hükümetinin ticaret hacminin artırılması konusundaki kararlılığını müşahede ettiklerine dikkati çekerek, tüm sektörlerin çok önemli olduğunu ancak ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu ve yapılan çalışmaların da teyit ettiği bazı alanları öncelikli sektörler olarak belirlediklerini anlattı.

Bu kapsamda tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlediklerine işaret eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Ayrıca başta çelik olmak üzere bizim için büyük önem arz eden sektörlerimizin karşılaştığı problemleri de kendilerine ilettik ve önerilerimizi de kendileriyle paylaştık. Bu görüşmeler sonucunda ülkelerimizin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek olan bu komiteler sonuç odaklı çalışacak ve bu çalışmanın sonuçlarını bir an önce almak üzere iş birliğiyle hareket edeceğiz. Sonuç odaklı yaklaşımımızı en kısa zamanda eyleme geçirerek, karşılıklı ticaretimizi artırmak amacındayız. Bu amaç doğrultusunda Türk ve Amerikan firmalarının her iki ülkedeki dağıtım kanallarına ulaşmasının çok önemli olduğunu, firmalarımız arasındaki temasların anılan süreçte her iki ülke ticaret bakanlıklarının desteğinin yararı ve gerekliliği üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. Sayın Ross'un gerek resmi görüşmelerinde gerekse iş dünyasıyla yaptığı görüşmelerde ülkemizin potansiyeline bizzat şahit olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın ABD Başkanı'ndan aldığımız güçle oluşan bu yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyorum."

Pekcan, ABD ile Çin arasında bazı sorunların her iki ülke açısından çeşitli sektörlerde önemli ilave ticaret hacmi yaratacağını tespit ettiklerini belirterek, Türkiye'deki bazı sektörlerin kapasitesini hızla artırarak ABD'ye ürün tedarik etmeye hazır olduklarını ilettiklerini bildirdi.

"Ticaretin önündeki engeller karşılıklı olarak kaldırılmalı"

Bakan Pekcan, iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için engellerin karşılıklı olarak kaldırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafına da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf tutulması yönünde taleplerimizi paylaştık."

Söz konusu hedef doğrultusunda en çok potansiyele sahip sektörlerden birinin de "sivil havacılık" olduğuna işaret eden Pekcan, bu sektördeki firmaların kalite, fiyat ve zamanında teslimat açısından rakiplerine göre önde olduğunu söyledi.

Pekcan, mobilya, hazır giyim, tekstil ve otomotiv yan sanayi gibi potansiyeli yüksek sektörlerde de ürünlerin kalitesi ve dünya pazarında artış gösteren faaliyetler sayesinde ABD piyasasında daha büyük işler başarılabileceğini dile getirdi.

"Eximbank iş birliğiyle ortak yatırım alanlarına odaklanacağız"

Bazı sektörlere yönelik olarak Eximbank finansman konusunu da ele aldıklarını ifade eden Pekcan, "Türk Eximbank ve US Eximbank iş birliğiyle uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanlarıyla ülkemizdeki ve üçüncü ülkelerdeki ortak yatırım alanlarına odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve ABD'nin çok uzun süredir müttefik olduğunu hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak ABD ile yakın iş birliği içinde çalışmaya hazırız. Sayın Ross'un bu ziyareti ABD'nin de bu konuda hazır ve istekli olduğunun en önemli kanıtıdır. Ross ve ekibiyle 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Kısa süre içinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump, Birleşmiş Milletler Haftası için bir araya gelecek. Ümit ediyoruz ki buradaki ana gündem maddelerinden biri de yatırım ve ticaret olacaktır. Ticari ve ekonomik iş birliğimizi iki ülke arasındaki ilişkilerde itici güç olarak görüyoruz ve bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz."