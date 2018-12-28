Son Dakika Haberleri: Pekcan: Sağlıksız gıdaların reklamlarına yasak getirdik

Pekcan: Sağlıksız gıdaların reklamlarına yasak getirdik

50 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çocuk programlarında sağlıklı olmayan, çocukların tüketmesini istemedikleri şekerleme, cips gibi fazla yağlı, şekerli gıdaların reklamlarına yasak getirdiklerini söyledi.

Pekcan: Sağlıksız gıdaların reklamlarına yasak getirdik, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çocuk programlarında sağlıklı olmayan, çocukların tüketmesini istemedikleri şekerleme, cips gibi fazla yağlı, şekerli gıdaların reklamlarına yasak getirdiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:05 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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