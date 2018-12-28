Pekcan: Sağlıksız gıdaların reklamlarına yasak getirdik
50 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çocuk programlarında sağlıklı olmayan, çocukların tüketmesini istemedikleri şekerleme, cips gibi fazla yağlı, şekerli gıdaların reklamlarına yasak getirdiklerini söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, çocuk programlarında sağlıklı olmayan, çocukların tüketmesini istemedikleri şekerleme, cips gibi fazla yağlı, şekerli gıdaların reklamlarına yasak getirdiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:05
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