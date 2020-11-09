Son dakika haber! Bakan Pekcan, SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Pekcan, SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması

09.11.2020 13:09

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ticari performansıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında büyük bir direnç gösterdiğini belirterek, "Pandemi sonrasında oluşacak yeni düzende de küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ticari performansıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında büyük bir direnç gösterdiğini belirterek, "Pandemi sonrasında oluşacak yeni düzende de küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, video konferans yöntemiyle katıldığı SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, savunma sanayisi sektörünün, güvenlik güçlerinin sahadaki ve ülkenin başarılarına teknolojik gelişmişliğiyle güçlü bir katkı sağladığını söyledi.

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların, Kovid-19 salgını döneminde "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygulamaya konulduğunu dile getiren Pekcan, SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın Bakanlığın desteğiyle gerçekleştirilen 6'ncı fuar olduğunu bildirdi.

Pekcan, daha önce düzenlenen 5 sanal fuarın, 22 bini yerli, 28 bini yabancı olmak üzere 50 bin ziyaretçiyle tamamlandığına işaret ederek, SAHA EXPO'nun görmüş olduğu uluslararası ilgiyle bu sayının çok daha artacağını belirtti.

Sanal fuarlarla ilgili gerek katılımcılardan gerek ziyaretçilerden oldukça olumlu geri dönüş aldıklarını anlatan Pekcan, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların, salgına rağmen ihracatçıların ürünlerini potansiyel alıcılarla buluşturmalarına ve müşteri ilişkilerinde devamlılığı temin etmelerine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların zaman ve maliyet açısından avantajlarına değinen Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bakımdan sanal fuarları, pandemi sonrasında da yeni normalimizin bir parçası olarak sürdürebileceğimizi öngörüyoruz. Bu da ülkemizin son yıllarda teknoloji ve dijitalleşmede gösterdiği gelişmeyle oldukça uyumlu bir durumdur. Sanal fuarlarla sadece ürünlerimizi değil aynı zamanda ülkemizdeki dijital altyapıyı, dijital yatkınlığı ve teknolojik kapasiteyi de yabancı alıcılara sergilemiş oluyoruz."

"SAHA EXPO'nun yerli yazılımla yapılması gurur kaynağı"

Pekcan, dünyanın ilk üç boyutlu sanal savunma sanayi fuarı olan SAHA EXPO'nun yerli yazılımla gerçekleştirilmesinin başlı başına bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, sanal tarım makinaları fuarının da yine yerli yazılımla ve Bakanlık desteğiyle organize edildiğini hatırlattı.

Sanal ticaret heyetlerine ilişkin bilgileri de paylaşan Pekcan, "Mayıs ayından bu yana, 40 farklı ülkeyle katılan 546 firmamızı, 1548 yabancı firma ile buluşturduk ve 5 bin 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Savunma sanayi üretimimizin ulaştığı pazarlar her geçen gün çeşitleniyor"

Savunma sanayisinin geçen yıl 2,4 milyar dolarlık ihracat yaptığını dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu sene, ilk 10 ay itibarıyla 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre, pandemi koşullarına rağmen yüzde 10,4 artış gerçekleştirmiştir. Sektörün kilogram başına ihracatı 2018 yılında 45,5 dolar iken, 2019 yılında 61,9 dolara yükselmiştir. Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar savunma sanayi üretimimizin ulaştığı pazarlar her geçen gün çeşitlenmekte pazar payımız ve ürün çeşitliliğimiz her geçen gün derinleşmektedir."

Pekcan, savunma sanayisinin, katma değerli teknolojiye dayalı ihracatın öncü sektörlerinden olarak her geçen gün geliştiğini belirterek, "Bu da bizleri oldukça onurlandıran, gururlandıran bir gelişmedir. Savunma sanayimiz, kuşkusuz, önümüzdeki senelerde de ihracatımızın yükselişinde önemli pay sahibi olacaktır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak ihracatta desteklerimizle savunma sanayimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, salgının küresel değer zincirleri üzerindeki dönüştürücü etkisine değinerek, değişen risk algısı karşısında küresel firmaların, üretim yerlerinin pazara daha yakın olması, ürünü daha kısa sürede tedarik etme ve tedarik ağını çeşitlendirme gibi arayışlar içinde olabileceklerini söyledi.

Bunun da Türkiye için yatırım, üretim ve ihracatta yeni fırsatlar anlamına geldiğini belirten Pekcan, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye bakanlıkları olarak savunma sanayisi sektörünün arkasında olduklarını bildirdi.

"Türkiye pandemi karşısında büyük direnç gösterdi"

Türkiye'nin, ticari performansıyla salgına karşı büyük bir direnç gösterdiğini de dile getiren Pekcan, geçen ay gerçekleştirilen 17,3 milyar dolarlık ihracatın sadece 2020'nin değil, bu zamana kadar kaydedilen en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu vurguladı.

Pekcan, "Pandemi sonrasında oluşacak yeni düzende de küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. OECD verilerine göre de Türkiye, OECD ülkeleri arasında Çin ve Güney Kore'den sonra 2020'de pandemiden en az etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir." diye konuştu.

Bakan Pekcan, savunma sektörünün gelişimine sağladıkları katkılar için SAHA İstanbul'un tüm yönetici ve üyelerine de teşekkür etti.

Son dakika haber! Bakan Pekcan, SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! Bakan Pekcan, SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! Bakan Pekcan, SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! Bakan Pekcan, SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Ruhsar Pekcan, Expo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Pekcan, SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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