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Pekcan: "Sanal Ticaret Akademimiz, Türkiye'deki ve dünyadaki en önemli online eğitim...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal Ticaret Akademisi" tanıtım toplantısına iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:31 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal Ticaret Akademisi" tanıtım toplantısına iştirak etti.
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