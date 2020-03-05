Pekcan: "Sanal Ticaret Akademimiz, Türkiye'deki ve dünyadaki en önemli online eğitim... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Sanal Ticaret Akademimiz, Türkiye'deki ve dünyadaki en önemli online eğitim... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "Sanal Ticaret Akademimiz, Türkiye'deki ve dünyadaki en önemli online eğitim...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal Ticaret Akademisi" tanıtım toplantısına iştirak etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal Ticaret Akademisi" tanıtım toplantısına iştirak etti.

Pekcan: Sanal Ticaret Akademimiz, Türkiye'deki ve dünyadaki en önemli online eğitim...

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:31 Kaynak: AA
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