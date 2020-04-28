Pekcan: "Sanal ticaret heyeti uygulamamıza 4 Mayıs itibarıyla kimya sektörüyle başlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Sanal ticaret heyeti uygulamamıza 4 Mayıs itibarıyla kimya sektörüyle başlıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "Sanal ticaret heyeti uygulamamıza 4 Mayıs itibarıyla kimya sektörüyle başlıyoruz"

6 saat önce

Türkiye Halk Bankası, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli "İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi"ni bugün itibarıyla devreye alıyor.

Türkiye Halk Bankası, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli "İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi"ni bugün itibarıyla devreye alıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Mart-Nisan Ayları Olağan Meclis Toplantısı, ATO'da gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Pekcan buradaki konuşmasında, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçildiğini, bu sürecin birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini söyledi.

Bu süreçte tüm sivil toplum kuruluşlarının taleplerini ve çözüm önerilerini dinlediklerini anlatan Pekcan, bu taleplerin yerine getirilmesi için de tam bir koordinasyon halinde bütün kabineyle çalıştıklarını dile getirdi.

Pekcan, Kovid-19 sürecinin Türkiye olarak iyi yönetildiğine ve önlemlerin zamanında alındığına dikkati çekerek, bu süreçte önlemlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Temassız dış ticaret faaliyetleri hakkında bilgi veren Pekcan, "Bundan böyle demir yolunu ihracatta daha etkin ve verimli kullanmaya çalışacağız." dedi.

Pekcan, Kovid-19 nedeniyle yurt dışı ziyaretlerinin fuarların ertelendiğine ya da iptal edildiğine işaret ederek, bu süreçte sanal fuar ve sanal ticaret heyeti uygulamalarına başlayacaklarını söyledi. Pekcan, "Sanal ticaret heyeti uygulamamıza 4 Mayıs itibarıyla kimya sektörüyle başlıyoruz ve bunu yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. Sanal fuar uygulamamıza da tarım ürünleriyle başlayıp kapsamını genişleteceğiz." diye konuştu.

Geçen ay sanal ticaret akademisini devreye aldıklarını anımsatan Pekcan, bu sisteme yaklaşık 6 bin kişinin kaydolduğunu bildirdi. Kadın ve genç girişimcilere yönelik projelerini de anlatan Pekcan, bunların da dijital ortama taşındığını aktardı.

Pekcan, iş dünyasının yanında olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine dikkati çekerek, "Bu pandemiden çıkış sürecinde son derece enerjik, dinamik ve bir arada bütün dünyaya ihracatımızı yayacağımız bir Türkiye'ye ulaşmayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Küçük işletmelere kolaylaştırılmış destek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bugüne kadar kamu bankalarının önemli destekler sağladığına işaret ederek, bu çerçevede finansman ihtiyaçlarının giderilmeye başlandığını söyledi.

Ağırlığı kredi destek paketleri olmak üzere açıklanan ve tahsis edilen desteklerin toplamının 200 milyar lirayı geçtiğini belirten Arslan, "İşe Devam Kredi Desteği" kapsamında 17 milyar liranın üzerinde bir tahsis sağlandığını bildirdi.

Arslan, küçük işletmeler için de kolaylaştırılmış yeni bir desteği devreye alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Küçük işletmelerimiz için 'İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' adı altında sanayi ve ticaret odalarına üye, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak bir uygulamayı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. Burada 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira da Paraf Kart'ı küçük işletmelerimize sunmak istiyoruz."

Odalara kayıtlı 1 milyon 600 bin işletmeden 400 bininin şahıs işletmesi yani küçük işletme olduğuna dikkati çeken Arslan, "Yaklaşık 400 bin kişiyi kapsayacak yeni uygulamamız da Kredi Garanti Fonu kefaletli olacak. Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli destek programını sunuyoruz. Mevcut uygulamamızı şahıs işletmelerine hızlı başvuru yöntemiyle devreye aldık." diye konuştu.

Arslan, söz konusu krediye başvuru için Halkbank şubelerine gidilmesine gerek olmadığını belirterek, bu akşam itibarıyla internet üzerinden de başvuru yapılabileceğini belirtti.

Başvuruların hızlıca sonuçlandırılacağını vurgulayan Arslan, "İşletmecilerimizin cep telefonlarına kredisinin onaylandığı sms ile bildirilecek. Bu yeni uygulamayla şahıs işletmelerine de Halkbank kanalıyla destek sağlamış olacağız." dedi.

Nefes kredisine 4 bini aşan başvuru

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19'un dünya genelinde hızla yayıldığına işaret ederek, Türkiye'de kimi ülkelere göre can kaybının daha az olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kovid-19'un küresel ekonomide küçülmeye yol açacağına yönelik tahminlerden bahseden Baran, "Türkiye'de içerideki dinamiklere baktığımızda, ertelenen taleplerin iç piyasayı canlandıracağını ve daralmanın yüzde 2'ler seviyesinde kalacağını söylemek mümkün." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un elektronik ticaret gibi bazı sektörlerde de talebi artırdığına dikkati çeken Baran, şöyle konuştu:

"Elektronik aletlerin satışları arttığı gibi, günlük tüketim ihtiyaçları da e-ticaretle yapılmaya başlandı. Vatandaşlar kısa vadeli ihtiyaçlarını da uzun vadeli ihtiyaçlarını da internet üzerinden temin eder hale geldi. Çevrim içi satışlarda 5 yıl sonrası için planlanan hedefin gelecek yıl yakalanacağı söyleniyor."

ATO olarak, Kovid-19'a yönelik aldıkları önlemlere değinen Baran, üyelerin finansman sorunlarını çözmek için de çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Baran, TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle devreye alınan Nefes Kredisi'nden kolaylıkla faydalanılabilmesi için Denizbank'ın ATO'da geçici bir şube kuracağını belirterek, "Dün başlayan Nefes Kredisi'nden faydalanmak için bugün itibarıyla 4 bin 650 üyemiz faaliyet belgesi alarak bankalara gittiler." bilgisini paylaştı.

Pekcan: Sanal ticaret heyeti uygulamamıza 4 Mayıs itibarıyla kimya sektörüyle başlıyoruz

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 07:45 Kaynak: AA


Son Dakika

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