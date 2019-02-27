Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Sonuç Odaklı Caydırıcı Önlem Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi Temel Amaçlarımızdan...

Pekcan: "Sonuç Odaklı Caydırıcı Önlem Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi Temel Amaçlarımızdan...

1 saat önce

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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