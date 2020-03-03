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Pekcan: Şubatta dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olurken,...
6 saat önce
Pekcan: Şubatta dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Pekcan: Şubatta dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83'e yükseldi
Son Dakika Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi Almanlar 2019'da 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti