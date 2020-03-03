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Pekcan: "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat...
6 saat önce
Pekcan: "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:04 Kaynak: AA
Pekcan: "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu."
Son Dakika Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi Almanlar 2019'da 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti