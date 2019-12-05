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Pekcan: "Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk"

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışına iştirak etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışına iştirak etti. (2)

Pekcan: Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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