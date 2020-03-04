Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: '(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari... - Son Dakika Ekonomi
Pekcan: "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın basın açıklaması yapması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:33 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın basın açıklaması yapması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Pekcan: "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı."
Son Dakika Putin'in ekonomik büyüme hayali suya düştü; koronavirüs, petrol fiyatları ve savunma harcamaları darbe vurdu BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı Bangladeşli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için dünyanın en büyük kalemini üretti