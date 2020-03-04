Pekcan: "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: '(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın basın açıklaması yapması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın basın açıklaması yapması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan: "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı."

Pekcan: (Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari...

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:33 Kaynak: AA
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