Pekcan: " Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı"

Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı' - Son Dakika Ekonomi

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