Pekcan, Türk firmalara seslendi: Çin hiç uzak değil!

"Türkiye- Çin Halk Cumhuriyeti İş Forumu"nda konuşan Bakan Pekcan, Çin ile ticaret hacminin geçen yıl 23,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Çin bizim artık Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline gelmiştir" dedi.