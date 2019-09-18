Son Dakika Haberleri: Pekcan: Türkiye-İran ilişkileri iş dünyasının önünü açıcı bir yön alıyor
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Pekcan: Türkiye-İran ilişkileri iş dünyasının önünü açıcı bir yön alıyor

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, İran ile ilişkilerin yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön aldığını belirterek, "Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlıyız." dedi.

Pekcan: Türkiye-İran ilişkileri iş dünyasının önünü açıcı bir yön alıyor, System.String[]

Ticaret Bakanı Pekcan, İran ile ilişkilerin yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön aldığını belirterek, "Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlıyız." dedi.

Ruhsar Pekcan, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:25 
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