Pekcan: Türkiye-İran ilişkileri iş dünyasının önünü açıcı bir yön alıyor
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, İran ile ilişkilerin yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön aldığını belirterek, "Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlıyız." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, İran ile ilişkilerin yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön aldığını belirterek, "Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlıyız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:25
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