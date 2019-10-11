Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Türkiye'nin ekonomisi kendi dinamikleriyle güçlenerek devam edecektir"
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Türkiye'nin ekonomisi kendi dinamikleriyle güçlenerek devam edecektir'

Pekcan: "Türkiye'nin ekonomisi kendi dinamikleriyle güçlenerek devam edecektir"

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in konuşması Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması ve salondan ayrılmaları ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması

Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in konuşması

Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması ve salondan ayrılmaları

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu. (2)

Pekcan: Türkiye'nin ekonomisi kendi dinamikleriyle güçlenerek devam edecektir

Ruhsar Pekcan, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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