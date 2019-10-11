Pekcan: "Türkiye'nin ekonomisi kendi dinamikleriyle güçlenerek devam edecektir"
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in konuşması Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması ve salondan ayrılmaları ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı...
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:30 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in konuşması
Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması ve salondan ayrılmaları
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu. (2)
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