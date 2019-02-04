Pekcan: "Türkiye'nin Önümüzdeki 10 Yıldaki Hedefi Yüksek Gelirli Bir Ülke Seviyesine Yükselmektir"

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düzenlenen basın toplantısında ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

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Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu