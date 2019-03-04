Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Türkiye'nin Sanayi İhracatındaki Yüksek Teknoloji Ürün Payını Yüzde 3-4 Bandından Yukarı...

Pekcan: "Türkiye'nin Sanayi İhracatındaki Yüksek Teknoloji Ürün Payını Yüzde 3-4 Bandından Yukarı...

28 dakika önce

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın verileri açıklaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın verileri açıklaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü

Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi Emekliler 2019 İkramiyelerini Mayıs ve Ağustos Ayında Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:20:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Türkiye'nin Sanayi İhracatındaki Yüksek Teknoloji Ürün Payını Yüzde 3-4 Bandından Yukarı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]