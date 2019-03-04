Pekcan: "Türkiye'nin Sanayi İhracatındaki Yüksek Teknoloji Ürün Payını Yüzde 3-4 Bandından Yukarı...
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-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın verileri açıklaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın verileri açıklaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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