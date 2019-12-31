Pekcan: "Türkiye olarak biz helal standartların geliştirilmesi için her zaman önem verdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pekcan: 'Türkiye olarak biz helal standartların geliştirilmesi için her zaman önem verdik' - Son Dakika

Pekcan: "Türkiye olarak biz helal standartların geliştirilmesi için her zaman önem verdik"

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı. (1)

Pekcan: Türkiye olarak biz helal standartların geliştirilmesi için her zaman önem verdik

Mustafa Varank, Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı
Bir yıla iki aşk sığdıran ünlü model Adriana Lima'dan, 2019'dan 2020'ye ilginç mesaj Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü

Son Dakika Haberleri
17:56 Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
17:56 Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
17:54 Sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:54 Burdur'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
17:51 Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:00:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pekcan: "Türkiye olarak biz helal standartların geliştirilmesi için her zaman önem verdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]